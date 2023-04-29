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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАС
Ионикос - ПАС: обзор матча 29 апреля 2023
Ионикос
29.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
ПАС
64'
А. Мендес Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - ПАС
90'
+9
Замена
П. Конде
️️️️
К. Балан
90'
+8
Желтая карточка
К. Росеро
90'
+6
Желтая карточка
Г. Памлидис
Желтая карточка
Г. Мигас
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
К. Балан
Желтая карточка
Г. Валерианос
90'
Желтая карточка
А. Ромао
78'
Замена
D. Manos
️️️️
Себа
76'
Замена
М. Ловера
️️️️
З. Машаш
71'
66'
Желтая карточка
А. Лиасос
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Мендес Морейра
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
K. Woolery
59'
24'
Желтая карточка
Ф. Хино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
3-4-3
1
Хутесиотис
19
Чигринский
15
Валерианос
66
Сакич
29
Машаш
15
Ромао
87
Каньяс
22
Мигас
92
Себа
41
14
Манцис
4-1-1-3-1
16
Цинтотас
30
Сория
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
3
Пилиос
8
Лиасос
13
Хино
14
Памлидис
8
Цимас
20
Мендес Морейра
91
Балан
41
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
41
92
Себа
9
9
92
Себа
29
Машаш
17
Ловера
17
Ловера
29
Машаш
91
Балан
99
Конде
99
Конде
91
Балан
Остались в запасе
Ионикос
ПАС
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
24
Andrei Radu
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Ионикос - ПАС
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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2023.10.29 23:52
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2023.10.20 23:16
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2021.03.21 00:50
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