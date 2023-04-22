Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Ионикос
Левадиакос - Ионикос: обзор матча 22 апреля 2023
Левадиакос
22.04.2023, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ионикос
50'
А. Еремеефф
56'
A. Mejía
26'
Б. Фадига
89'
Д. Чигринский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Ионикос
90'
+1
Желтая карточка
Э. Сакич
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Чигринский
Замена
А. Бельмон
️️️️
A. Mejía
83'
Замена
K. LuaLua
️️️️
Я. Янниотас
78'
Желтая карточка
Я. Янниотас
70'
70'
Замена
D. Manos
️️️️
З. Машаш
61'
Замена
K. Woolery
️️️️
Б. Фадига
ГОЛ! 2:1!
A. Mejía
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Еремеефф
Пас отдал
Г. Вракас
50'
Замена
Г. Вракас
️️️️
Ф. Сачпекидис
46'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Фадига
Желтая карточка
Г. Никас
44'
Желтая карточка
G. Paz
41'
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фадига
Пас отдал
З. Машаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
5
Paulo Vinícius
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
3
Gonzalo Paz
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
7
Филип Сачпекидис
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
77
Антони Бельмон
ЦП
49
Kazenga LuaLua
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-3-1-2
99
5
24
Лиагас
3
19
Цапрас
4
Хэммонд
12
8
Никас
70
Янниотас
19
Еремеефф
7
Сачпекидис
3-4-1-2
1
Хутесиотис
66
Сакич
15
Валерианос
19
Чигринский
87
Каньяс
22
Мигас
29
Машаш
15
Ромао
7
Фадига
92
Себа
14
Манцис
12
77
Бельмон
77
Бельмон
12
70
Янниотас
49
49
70
Янниотас
7
Сачпекидис
77
Вракас
77
Вракас
7
Сачпекидис
7
Фадига
41
41
7
Фадига
29
Машаш
9
9
29
Машаш
Остались в запасе
Левадиакос
Ионикос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Ясминко Велич
16
Бобби Аллен
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
22
Themistoklis Tzimopoulos
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
42
Abdoulaye Dabo
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Левадиакос - Ионикос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
Новости команд
Все
Левадиакос
Ионикос
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+