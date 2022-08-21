Димитриос Спанос
Тренер
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Спанос
|Команда
|Ионикос
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|13 июля 1969
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Спанос
|Команда
|Ионикос
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|13 июля 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Панетоликос
|1 : 0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|Ионикос
|0 : 2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|05.03.2023
|ПАОК
|6 : 0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|12.03.2023
|Ионикос
|1 : 0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ионикос
|26
|4
|16
|6
|Дата
|Матч
|21.08.2022
|Панатинаикос
|1 : 0
|Ионикос
|26.08.2022
|Ионикос
|0 : 0
|Левадиакос
|03.09.2022
|Олимпиакос
|3 : 1
|Ионикос
|10.09.2022
|Ионикос
|1 : 4
|Атромитос
|18.09.2022
|Волос
|2 : 0
|Ионикос
|03.10.2022
|АЕК
|4 : 1
|Ионикос
|08.10.2022
|Ионикос
|1 : 1
|ПАС Ламия
|15.10.2022
|Арис
|2 : 1
|Ионикос
|23.10.2022
|Ионикос
|2 : 2
|ПАС
|29.10.2022
|Ионикос
|1 : 1
|Панетоликос
|05.11.2022
|ОФИ
|0 : 2
|Ионикос
|10.11.2022
|Ионикос
|0 : 3
|ПАОК
|14.11.2022
|Астерас
|1 : 0
|Ионикос
|21.12.2022
|Ионикос
|1 : 1
|Панатинаикос
|28.12.2022
|Левадиакос
|1 : 0
|Ионикос
|03.01.2023
|Ионикос
|0 : 2
|Олимпиакос
|08.01.2023
|Атромитос
|2 : 0
|Ионикос
|16.01.2023
|Ионикос
|0 : 1
|Волос
|22.01.2023
|Ионикос
|1 : 2
|АЕК
|30.01.2023
|ПАС Ламия
|0 : 2
|Ионикос
|04.02.2023
|Ионикос
|1 : 0
|Арис
|11.02.2023
|ПАС
|0 : 0
|Ионикос
|19.02.2023
|Панетоликос
|1 : 0
|Ионикос
|26.02.2023
|Ионикос
|0 : 2
|ОФИ
|05.03.2023
|ПАОК
|6 : 0
|Ионикос
|12.03.2023
|Ионикос
|1 : 0
|Астерас