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    Димитриос Спанос

    Тренер
    Имя Димитриос
    Фамилия Спанос
    Команда Ионикос
    Гражданство Греция
    Дата рождения 13 июля 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Панетоликос 1 : 0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 Ионикос 0 : 2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 ПАОК 6 : 0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 Ионикос 1 : 0 Астерас Греция. Суперлига, 26 тур
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