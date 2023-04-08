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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ионикос
Панетоликос - Ионикос: обзор матча 08 апреля 2023
Панетоликос
08.04.2023, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ионикос
35'
Себа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Ионикос
90'
+3
Желтая карточка
K. Woolery
Желтая карточка
К. Апостолакис
90'
+2
90'
Замена
K. Woolery
️️️️
Себа
Желтая карточка
Й. Мартенссон
87'
Желтая карточка
Хуанпи
78'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Х. Диас
76'
68'
Замена
У. Соуза
️️️️
З. Машаш
Замена
Ж. Педру
️️️️
Д. Морси
64'
Замена
Хуанпи
️️️️
Л. Шенгелия
46'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
Г. Лиавас
42'
Желтая карточка
С. Младен
35'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Себа
33'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Б. Фадига
20'
Желтая карточка
Б. Фадига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
17
Йохан Мартенссон
ОП
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Хуанпи
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Анестис
12
Хадзитеодоридис
4
Ларссон
5
Младен
54
Лиавас
17
Мартенссон
22
Коловос
27
Шенгелия
25
Морси
20
Диас
80
Карелис
3-4-1-2
1
Хутесиотис
66
Сакич
15
Валерианос
19
Чигринский
87
Каньяс
29
Машаш
22
Мигас
15
Ромао
7
Фадига
92
Себа
14
Манцис
54
Лиавас
2
Апостолакис
2
Апостолакис
54
Лиавас
20
Диас
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
20
Диас
27
Шенгелия
10
Хуанпи
10
Хуанпи
27
Шенгелия
25
Морси
45
Педру
45
Педру
25
Морси
29
Машаш
33
Соуза
33
Соуза
29
Машаш
7
Фадига
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
7
Фадига
92
Себа
41
41
92
Себа
Остались в запасе
Панетоликос
Ионикос
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Яннис Бузукис
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
16
Бобби Аллен
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Яннис Бузукис
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Панетоликос - Ионикос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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Панетоликос
Ионикос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
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У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
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2
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2
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2020.01.05 17:55
7
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
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У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
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