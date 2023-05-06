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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Ионикос
ОФИ - Ионикос: обзор матча 06 мая 2023
ОФИ
06.05.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, группа B, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ионикос
45'
М. Бакич
81'
Н. Дико
13'
З. Машаш
65'
З. Машаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Ионикос
Замена
С. Москера
️️️️
Н. Дико
90'
+5
85'
Замена
D. Manos
️️️️
У. Соуза
85'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Э. Сакич
ГОЛ! 2:2!
Н. Дико
Пас отдал
Тьеви
81'
Замена
Тьеви
️️️️
Л. Феллипе
75'
Замена
А. Диамантис
️️️️
К. Яннулис
75'
71'
Замена
K. Woolery
️️️️
Б. Фадига
Желтая карточка
L. Perea
69'
65'
ГОЛ! 1:2!
З. Машаш
Пас отдал
В. Манцис
60'
Желтая карточка
Э. Сакич
Красная карточка
Т. Пасалидис
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Бакич
45'
43'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
Н. Дико
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
З. Машаш
Пас отдал
Г. Мигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
23
Тьеви
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Fabien Antunes
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-4-2
35
Мандас
2
Вурос
58
Пасалидис
18
Яннулис
64
Ларссон
6
4
Тораринссон
88
Бакич
10
Диуссе
12
Дико
27
Феллипе
4-4-1-1
1
Хутесиотис
66
Сакич
33
Соуза
15
Валерианос
19
Чигринский
87
Каньяс
29
Машаш
22
Мигас
15
Ромао
7
Фадига
14
Манцис
18
Яннулис
15
Диамантис
15
Диамантис
18
Яннулис
27
Феллипе
23
Тьеви
23
Тьеви
27
Феллипе
12
Дико
33
Москера
33
Москера
12
Дико
66
Сакич
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
66
Сакич
7
Фадига
41
41
7
Фадига
33
Соуза
9
9
33
Соуза
Остались в запасе
ОФИ
Ионикос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
16
Бобби Аллен
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ОФИ - Ионикос
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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