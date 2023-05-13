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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАС Ламия
Ионикос - ПАС Ламия: обзор матча 13 мая 2023
Ионикос
13.05.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, группа B, 7 тур
2 : 2
Завершен
ПАС Ламия
30'
Х. Элефтериадис
37'
Х. Альберто Каньяс
53'
К. Нуньес
73'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - ПАС Ламия
90'
+6
Желтая карточка
А. Кошелев
Желтая карточка
Г. Валерианос
90'
+5
86'
Желтая карточка
J. Medina
84'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
G. Saramantas
Замена
М. Ловера
️️️️
А. Ромао
76'
75'
Замена
Г. Манусос
️️️️
В. Сливка
73'
ГОЛ! 2:2!
З. Тошич
Замена
K. Woolery
️️️️
Б. Фадига
70'
Замена
Себа
️️️️
З. Машаш
70'
64'
Замена
Л. Романич
️️️️
С. Цилулис
Замена
У. Соуза
️️️️
Х. Элефтериадис
60'
Желтая карточка
А. Ромао
59'
53'
ГОЛ! 2:1!
К. Нуньес
Пас отдал
С. Цилулис
Желтая карточка
Х. Элефтериадис
51'
46'
Замена
G. Saramantas
️️️️
Л. Абанда
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
Р. Мартинес
42'
Желтая карточка
A. Tzanetopoulos
ГОЛ! 2:0!
Х. Альберто Каньяс
37'
ГОЛ! 1:0!
Х. Элефтериадис
Пас отдал
Г. Валерианос
30'
20'
Желтая карточка
С. Цилулис
14'
Желтая карточка
К. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
92
Себа
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
3-4-2-1
1
Хутесиотис
19
Чигринский
15
Валерианос
66
Сакич
87
Каньяс
15
Ромао
22
Мигас
29
Машаш
20
Элефтериадис
7
Фадига
14
Манцис
4-1-1-3-1
55
Кошелев
5
14
Пападопулос
2
Симон
23
Абанда
27
Станко
14
Сливка
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
9
20
Элефтериадис
33
Соуза
33
Соуза
20
Элефтериадис
15
Ромао
17
Ловера
17
Ловера
15
Ромао
29
Машаш
92
Себа
92
Себа
29
Машаш
7
Фадига
41
41
7
Фадига
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
23
Абанда
3
3
23
Абанда
23
Цилулис
9
Романич
9
Романич
23
Цилулис
11
Мартинес
18
Тошич
18
Тошич
11
Мартинес
14
Сливка
9
Манусос
9
Манусос
14
Сливка
Остались в запасе
Ионикос
ПАС Ламия
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
1
Athanasios Garavelis
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Остались в запасе
1
Athanasios Garavelis
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Ионикос - ПАС Ламия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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