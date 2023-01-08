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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 08 января 2023
Севилья
08.01.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
36'
М. Акунья
80'
Р. Мир
87'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Хетафе
Желтая карточка
К. Альварес
90'
+1
87'
ГОЛ! 2:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Порту
84'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Э. Унал
83'
Желтая карточка
Порту
Замена
К. Альварес
️️️️
О. Торрес
81'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мир
Пас отдал
О. Торрес
80'
76'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
К. Аленья
Замена
Р. Мир
️️️️
Э. Ламела
74'
Замена
Сусо
️️️️
И. Ракитич
74'
73'
Желтая карточка
Б. Майорал
71'
Замена
Порту
️️️️
Д. Суарес
Замена
Л. Баде
️️️️
Ю. Эн-Несири
68'
Желтая карточка
И. Ракитич
61'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Акунья
Пас отдал
И. Ракитич
36'
32'
Желтая карточка
О. Альдрете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Диего Хормиго
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-1-4-1-1
37
Буну
21
Акунья
23
Ньянзу
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
8
Торрес
8
Гудель
9
Ламела
21
Эн-Несири
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
22
Дуарте
22
Суарес
2
Иглесиас
27
Алгобия
6
Милья
10
Аленья
19
Унал
9
Майорал
21
Эн-Несири
5
Баде
5
Баде
21
Эн-Несири
8
Торрес
8
Альварес
8
Альварес
8
Торрес
11
Ракитич
10
Сусо
10
Сусо
11
Ракитич
9
Ламела
17
Мир
17
Мир
9
Ламела
22
Суарес
10
Порту
10
Порту
22
Суарес
19
Унал
9
Латаса
9
Латаса
19
Унал
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Диего Хормиго
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Диего Хормиго
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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