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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 08 января 2023
Милан
08.01.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Рома
30'
П. Калюлю
77'
Т. Побега
87'
Р. Ибаньес
90+3'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Рома
90'
+7
Желтая карточка
Т. Абрахам
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Т. Абрахам
90'
+1
Желтая карточка
Н. Матич
89'
Замена
А. Белотти
️️️️
Д. Манчини
87'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Замена
М. Габбиа
️️️️
А. Салемакерс
85'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
О. Жиру
85'
82'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
78'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
З. Челик
ГОЛ! 2:0!
Т. Побега
Пас отдал
Р. Леау
77'
Замена
А. Вранкс
️️️️
И. Беннасер
74'
Желтая карточка
С. Тонали
72'
Замена
Т. Побега
️️️️
Б. Диас
70'
Желтая карточка
Ф. Томори
68'
65'
Замена
Б. Тахирович
️️️️
Н. Дзаньоло
65'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Кристанте
Желтая карточка
И. Беннасер
62'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
30'
Желтая карточка
Н. Залевски
ГОЛ! 1:0!
П. Калюлю
Пас отдал
С. Тонали
30'
Желтая карточка
Р. Леау
26'
9'
Желтая карточка
Д. Манчини
9'
Желтая карточка
З. Челик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Андреа Боццолан
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
15
Калюлю
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
3-2-1-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Челик
59
Залевски
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
21
Дибала
56
Салемакерс
46
Габбиа
46
Габбиа
56
Салемакерс
10
Беннасер
40
Вранкс
40
Вранкс
10
Беннасер
21
Диас
4
Побега
4
Побега
21
Диас
9
Жиру
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
9
Жиру
4
Кристанте
18
Матич
18
Матич
4
Кристанте
10
Дзаньоло
4
Тахирович
4
Тахирович
10
Дзаньоло
2
Челик
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
2
Челик
23
Манчини
11
Белотти
11
Белотти
23
Манчини
Остались в запасе
Милан
Рома
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Андреа Боццолан
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Андреа Боццолан
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Милан - Рома
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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