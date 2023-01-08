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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 08 января 2023
Фенербахче
08.01.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
32'
С. Оливейра
78'
К. Актюркоглу
90+11'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Галатасарай
90'
+11
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
90'
+3
Замена
Х. Мата
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
С. Дурсун
️️️️
В. Арао
90'
+1
Желтая карточка
Э. Валенсия
87'
Красная карточка
И. Кахведжи
86'
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Актюркоглу
Пас отдал
М. Икарди
76'
Желтая карточка
Б. Кутлу
76'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
70'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
М. Рашица
70'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Мертенс
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Креспо
70'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Росси
70'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Батшуайи
70'
Замена
Линкольн
️️️️
Г. Энрике
46'
45'
+8
Желтая карточка
Д. Мертенс
34'
Желтая карточка
В. Нельссон
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Оливейра
26'
Желтая карточка
С. Боэ
26'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
Г. Энрике
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Юсуф Демир
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баиндыр
41
Салаи
13
Энрике
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
15
Арао
24
Кадиоглу
19
Креспо
9
Росси
7
Кинг
44
Батшуайи
4-2-2-1
16
Муслера
15
Дюбуа
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
10
Кутлу
27
Оливейра
7
Рашица
7
Актюркоглу
10
Мертенс
19
Креспо
8
Зайц
8
Зайц
19
Креспо
9
Росси
17
Кахведжи
17
Кахведжи
9
Росси
13
Энрике
18
Линкольн
18
Линкольн
13
Энрике
15
Арао
19
Дурсун
19
Дурсун
15
Арао
44
Батшуайи
13
Валенсия
13
Валенсия
44
Батшуайи
10
Мертенс
34
Торрейра
34
Торрейра
10
Мертенс
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
7
Рашица
11
Акгюн
11
Акгюн
7
Рашица
7
Актюркоглу
64
Мата
64
Мата
7
Актюркоглу
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
Йилмаз
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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