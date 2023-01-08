Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Кардифф - Лидс
Кардифф - Лидс: обзор матча 08 января 2023
Кардифф
08.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Лидс
24'
Д. Филоджин
31'
О. Ожо
65'
Родриго
90+3'
С. Перкинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Лидс
90'
+6
Желтая карточка
М. Вебер
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Перкинс
Пас отдал
Х. Фирпо
86'
Замена
С. Перкинс
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
П. Нг
️️️️
М. Харрис
86'
Замена
Д. Роллс
️️️️
О. Ожо
86'
Желтая карточка
Р. Уинтл
83'
81'
Пенальти не реализован!
Родриго
Красная карточка
Д. Баган
80'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Р. Сойерс
78'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Филоджин
77'
70'
Желтая карточка
С. Гринвуд
65'
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
С. Гринвуд
Замена
O. Tanner
️️️️
И. Дэвис
63'
60'
Замена
К. Драме
️️️️
Р. Кристенсен
60'
Замена
М. Вебер
️️️️
Д. Гьяби
59'
Замена
Родриго
️️️️
К. Саммервил
Желтая карточка
Д. Баган
35'
ГОЛ! 2:0!
О. Ожо
Пас отдал
Э. Риномхота
31'
28'
Желтая карточка
П. Стрейк
27'
Желтая карточка
В. Гнонто
ГОЛ! 1:0!
Д. Филоджин
24'
Желтая карточка
Т. Санг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Стив Морисон
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Ollie Tanner
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
19
Родриго
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
3-1-4-2
31
Анвик
3
Баган
6
Симпсон
35
Нельсон
10
Санг
14
Сойерс
9
Ожо
9
Харрис
4
Риномхота
11
Филоджин
39
Дэвис
4-1-3-2
1
Жоэль
5
Кристенсен
4
Стрейк
3
Льоренте
23
Фирпо
24
Гьяби
38
Саммервил
11
Ааронсон
29
Гнонто
11
Гелхардт
20
Гринвуд
9
Харрис
38
Нг
38
Нг
9
Харрис
14
Сойерс
24
Уинтл
24
Уинтл
14
Сойерс
9
Ожо
32
Роллс
32
Роллс
9
Ожо
11
Филоджин
47
О'Доуда
47
О'Доуда
11
Филоджин
39
Дэвис
11
11
39
Дэвис
24
Гьяби
8
Вебер
8
Вебер
24
Гьяби
5
Кристенсен
16
Драме
16
Драме
5
Кристенсен
11
Ааронсон
9
Перкинс
9
Перкинс
11
Ааронсон
38
Саммервил
19
Родриго
19
Родриго
38
Саммервил
Остались в запасе
Кардифф
Лидс
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
Главный тренер
Стив Морисон
1
Кристоффер Классон
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
11
Джек Харрисон
ЛВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
11
Джек Харрисон
ЛВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Кардифф - Лидс
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Лидс
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+