декабрь 2022
январь 2023
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 20 тур
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2022/2023), 17 тур
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 26 тур
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
2 января, понедельник
18:00
Матч завершен
2 января, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 19 тур