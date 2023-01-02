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    Расписание матчей 02-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 20 тур
    2 января, понедельник
    15:30
    Рейнджерс
    2:2
    Селтик
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Абердин
    0:0
    Росс Каунти
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Хартс
    3:0
    Хиберниан
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Килмарнок
    0:0
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Ливингстон
    1:1
    Мазервелл
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Сент-Джонстон
    0:1
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 17 тур
    2 января, понедельник
    17:00
    Страсбур
    2:3
    Труа
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    19:00
    Лилль
    1:1
    Реймс
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    21:00
    Монпелье
    1:2
    Марсель
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    23:00
    Ренн
    2:1
    Ницца
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 26 тур
    2 января, понедельник
    18:00
    Бирмингем Сити
    1:3
    Мидлсбро
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Норвич Сити
    0:1
    Уотфорд
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Сток Сити
    0:1
    Престон
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Суонси
    1:2
    Бернли
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Вест Бромвич
    1:0
    Рединг
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    18:00
    Уиган Атлетик
    1:4
    Халл Сити
    Матч завершен
    2 января, понедельник
    23:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 19 тур
    2 января, понедельник
    20:30
    Брентфорд
    3:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
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