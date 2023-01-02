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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Хиберниан
Хартс - Хиберниан: обзор матча 02 января 2023
Хартс
02.01.2023, понедельник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Хиберниан
8'
Л. Шенклэнд
38'
Л. Шенклэнд (П)
90+4'
С. Хамфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Хиберниан
ГОЛ! 3:0!
С. Хамфрис
Пас отдал
Д. Грант
90'
+4
Желтая карточка
Н. Аткинсон
79'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Б. Маккей
76'
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Джиннелли
71'
Замена
А. Форрест
️️️️
Э. Халидэй
55'
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
М. Смит
55'
Желтая карточка
М. Смит
52'
46'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
46'
Замена
К. Магеннис
️️️️
Г. МакКирди
46'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
У. Фиш
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Шенклэнд
38'
37'
Желтая карточка
Р. Бушири
11'
Желтая карточка
К. Кадден
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
27
Элье Йуан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
3-1-2-1-2
2
Смит
15
Роулес
11
Халидэй
6
Сиббик
14
Девлин
20
Кокрейн
23
Снодграсс
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
4-1-2-3
1
Маршалл
33
Бушири
4
Хэнлон
2
Фиш
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
28
Кадден
11
Ньюэлл
15
Нисбет
13
МакКирди
27
Йуан
2
Смит
13
Аткинсон
13
Аткинсон
2
Смит
11
Джиннелли
8
Грант
8
Грант
11
Джиннелли
11
Халидэй
14
Форрест
14
Форрест
11
Халидэй
10
Маккей
11
Хамфрис
11
Хамфрис
10
Маккей
13
МакКирди
16
Магеннис
16
Магеннис
13
МакКирди
2
Фиш
46
МакГиди
46
МакГиди
2
Фиш
Остались в запасе
Хартс
Хиберниан
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
33
Финлей Поллок
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
33
Финлей Поллок
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Хартс - Хиберниан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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