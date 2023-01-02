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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед: обзор матча 02 января 2023
Сент-Джонстон
02.01.2023, понедельник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
81'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Желтая карточка
Д. Уотерспун
90'
+4
90'
+1
Замена
C. Mulgrew
️️️️
Д. Левитт
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Д. Филлипс
85'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
А. Митчелл
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уотт
Пас отдал
Д. Левитт
69'
Замена
A. Djoum
️️️️
C. Sibbald
Замена
C. MacPherson
️️️️
J. Murphy
66'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Г. Кэри
66'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Н. Кларк
65'
Желтая карточка
Д. Филлипс
59'
Желтая карточка
Л. Гордон
28'
19'
Желтая карточка
C. Sibbald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
4-2-1-3
31
Мэттьюз
15
Митчелл
4
Гордон
2
Браун
5
МакГован
8
Филлипс
10
Кэри
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
15
4-2-4
1
25
Эдвардс
33
10
16
Бехич
63
Левитт
6
Харкс
32
Уотт
2
33
45
15
8
8
15
10
Кэри
10
Уотерспун
10
Уотерспун
10
Кэри
10
Кларк
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кларк
15
Митчелл
9
Бэйр
9
Бэйр
15
Митчелл
8
Филлипс
17
17
8
Филлипс
63
Левитт
4
4
63
Левитт
10
10
10
10
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
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2024.08.18 13:47
2
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В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
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2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
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15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
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