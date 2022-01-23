В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея

«Келти Хартс» из четвертого по силе шотландского дивизиона прошел в 1/16 финала Кубка страны клуб высшей лиги «Сент-Джонстон». Решающий гол был забит на 103-й минуте – 1:0.
«Сент-Джонстон» – действующий победитель Кубка Шотландии.
- «Келти Хартс» основан в 1975 году.
- Келти – населенный пункт с 6 тысячами жителей.
- Выше 4-го дивизиона «Келти Хартс» никогда не играл.
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Источник: Бомбардир.ру