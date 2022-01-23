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  • В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея

В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея

23 января 2022, 08:38
2

«Келти Хартс» из четвертого по силе шотландского дивизиона прошел в 1/16 финала Кубка страны клуб высшей лиги «Сент-Джонстон». Решающий гол был забит на 103-й минуте – 1:0.

«Сент-Джонстон» – действующий победитель Кубка Шотландии.

  • «Келти Хартс» основан в 1975 году.
  • Келти – населенный пункт с 6 тысячами жителей.
  • Выше 4-го дивизиона «Келти Хартс» никогда не играл.

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Источник: Бомбардир.ру
Шотландия. Премьер-лига Сент-Джонстон
Комментарии (2)
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Project Бабангида
1642921928
страна сюрпризов. лезешь под юбку, а там яйца......причём железные
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fоst
1642924783
Еcли делаете cтавки pro100bets.ru
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