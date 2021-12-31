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    В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея

    «Келти Хартс» из четвертого по силе шотландского дивизиона прошел в 1/16 финала Кубка страны клуб высшей лиги «Сент-Джонстон». Решающий гол был забит на 103-й минуте – 1:0.

    «Сент-Джонстон» – действующий победитель Кубка Шотландии.

    • «Келти Хартс» основан в 1975 году.
    • Келти – населенный пункт с 6 тысячами жителей.
    • Выше 4-го дивизиона «Келти Хартс» никогда не играл.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38652

      Project Бабангида 3 часа назад

      страна сюрпризов. лезешь под юбку, а там яйца......причём железные

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