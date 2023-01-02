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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Уотфорд
Норвич Сити - Уотфорд: обзор матча 02 января 2023
Норвич Сити
02.01.2023, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
86'
В. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Уотфорд
86'
ГОЛ! 0:1!
В. Байо
Пас отдал
И. Сарр
83'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
К. Кабаселе
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
М. Ааронс
74'
68'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
64'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
К. Дэвис
49'
Желтая карточка
Д. Моррис
Желтая карточка
Г. Хэнли
45'
29'
Замена
В. Байо
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Л. Гиббс
18'
4'
Желтая карточка
Ж. Нгакия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
22
Ясер Асприлья
АП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
4-3-3
1
Ганн
3
МакКаллум
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
32
Нуньес
20
Гиббс
8
Сара
33
Айда
20
Пукки
9
Сарджент
3-2-1-2-1
26
Бахман
22
Сьерральта
20
Кэткарт
27
Кабаселе
2
Нгакия
3
Моррис
10
Бакуна
7
Сарр
90
Калу
9
Дэвис
3
Ааронс
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
3
Ааронс
27
Кабаселе
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
27
Кабаселе
9
Дэвис
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Дэвис
90
Калу
15
Байо
15
Байо
90
Калу
Остались в запасе
Норвич Сити
Уотфорд
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
26
Киран Доуэлл
АП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
29
Бен Хамер
ВР
15
Адриан Блэйк
ЛВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
26
Киран Доуэлл
АП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
15
Адриан Блэйк
ЛВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Норвич Сити - Уотфорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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