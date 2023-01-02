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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Престон
Сток Сити - Престон: обзор матча 02 января 2023
Сток Сити
02.01.2023, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Престон
90+3'
Ч. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Престон
90'
+6
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Д. Джонсон
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Эванс
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Ч. Эванс
Пас отдал
А. Брауне
81'
Желтая карточка
Д. Джонсон
Желтая карточка
Б. Уилмот
81'
80'
Желтая карточка
Б. Вудберн
Замена
Д. Лорент
️️️️
Л. Бэйкер
79'
Желтая карточка
Г. Кларк
76'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Т. Кэмбелл
73'
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Браун
64'
Желтая карточка
Д. Томпсон
54'
Желтая карточка
Г. Суттар
38'
30'
Желтая карточка
Э. Хьюз
23'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Э. Риис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
3-2-3-2
1
Бонхэм
16
Уилмот
15
Суттар
4
Кларк
3
Фокс
14
Тимон
8
Бэйкер
15
Томпсон
12
Смоллбоун
18
Браун
23
Кэмбелл
4-4-2
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
4
Диаби
18
Каррерас
8
Маккэнн
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Джонсон
17
Риис
17
Эванс
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
8
Бэйкер
29
Лорент
29
Лорент
8
Бэйкер
18
Браун
19
Делап
19
Делап
18
Браун
14
Джонсон
4
Ледсон
4
Ледсон
14
Джонсон
17
Риис
7
Вудберн
7
Вудберн
17
Риис
Остались в запасе
Сток Сити
Престон
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сток Сити - Престон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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