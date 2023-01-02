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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Росс Каунти
Абердин - Росс Каунти: обзор матча 02 января 2023
Абердин
02.01.2023, понедельник, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Росс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Росс Каунти
90'
+3
Желтая карточка
Д. Самуэль
89'
Желтая карточка
К. Уотсон
Замена
Р. Данкан
️️️️
М. Кеннеди
89'
83'
Замена
Б. Патон
️️️️
Р. Каллахан
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Б. Миовски
76'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Л. Кларксон
76'
74'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Уайт
65'
Желтая карточка
Д. Ивула
Замена
Д. Хайес
️️️️
К. Рамирес
63'
63'
Замена
Д. Ивула
️️️️
К. Олаигбе
46'
Замена
Д. Канкола
️️️️
Я. Дханда
22'
Желтая карточка
К. Рэндалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
22
Джордан Тиллсон
ОП
18
Росс Каллахан
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Росс Каунти
1
Джейк Иствуд
ВР
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
6
Бен Патон
ЛВ
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
4-3-3
13
Рос
15
Коулсон
26
Стюарт
5
Скейлз
2
МакКрори
10
Кеннеди
20
Рамадани
7
Кларксон
21
Рамирес
28
Миовски
11
Дюк
3-3-1-2-1
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
15
Уотсон
4
Яковитти
22
Джонсон
22
Тиллсон
3
Хармон
18
Каллахан
31
Дханда
11
Олаигбе
10
Уайт
7
Кларксон
18
Бэррон
18
Бэррон
7
Кларксон
21
Рамирес
17
Хайес
17
Хайес
21
Рамирес
28
Миовски
17
Бесуйен
17
Бесуйен
28
Миовски
10
Кеннеди
23
Данкан
23
Данкан
10
Кеннеди
31
Дханда
18
Канкола
18
Канкола
31
Дханда
18
Каллахан
6
Патон
6
Патон
18
Каллахан
10
Уайт
9
Самуэль
9
Самуэль
10
Уайт
11
Олаигбе
39
Ивула
39
Ивула
11
Олаигбе
Остались в запасе
Абердин
Росс Каунти
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Джейк Иствуд
ВР
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Абердин - Росс Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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