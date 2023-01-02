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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Реймс
Лилль - Реймс: обзор матча 02 января 2023
Лилль
02.01.2023, понедельник, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
32'
Д. Дэвид
79'
Й. Каюсте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Реймс
Желтая карточка
Александро
85'
85'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
Т. де Смет
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Гомес
84'
Замена
Т. Веа
️️️️
Б. Диаките
84'
79'
ГОЛ! 1:1!
Й. Каюсте
Пас отдал
Т. де Смет
71'
Замена
Д. Лопи
️️️️
А. Матусива
71'
Замена
М. Буси
️️️️
Т. Фоке
71'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. ван Берген
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Д. Дэвид
70'
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Жегрова
59'
56'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Флипс
Замена
Александро
️️️️
Ж. Фонте
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
32'
29'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
38
Симон Раме
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
99
Рафик Гитан
АП
11
Камори Думбия
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
31
Исмаили
6
Фонте
35
Джало
18
Диаките
7
Гомес
21
Андре
19
Бамба
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
4-2-2-2
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Манетси
5
Матусива
70
Флипс
10
Ито
7
ван Берген
29
Хольм
6
Фонте
4
Александро
4
Александро
6
Фонте
7
Гомес
20
Гомеш
20
Гомеш
7
Гомес
15
Дэвид
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
15
Дэвид
11
Жегрова
96
Унас
96
Унас
11
Жегрова
18
Диаките
22
Веа
22
Веа
18
Диаките
28
де Смет
55
Гравийон
55
Гравийон
28
де Смет
25
Фоке
44
Буси
44
Буси
25
Фоке
5
Матусива
30
Лопи
30
Лопи
5
Матусива
70
Флипс
2
Каюсте
2
Каюсте
70
Флипс
7
ван Берген
9
Зенели
9
Зенели
7
ван Берген
Остались в запасе
Лилль
Реймс
16
Адам Якубек
ВР
38
Симон Раме
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Патрик Пенц
ВР
99
Рафик Гитан
АП
11
Камори Думбия
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
38
Симон Раме
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
99
Рафик Гитан
АП
11
Камори Думбия
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Лилль - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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