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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Селтик
Рейнджерс - Селтик: обзор матча 02 января 2023
Рейнджерс
02.01.2023, понедельник, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
47'
Р. Кент
53'
Д. Тавернье (П)
5'
Д. Маэда
88'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Селтик
Желтая карточка
Р. Джек
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
К. Старфельт
88'
ГОЛ! 2:2!
К. Фурухаси
Замена
Д. Сэндс
️️️️
М. Тилльман
85'
Замена
С. Райт
️️️️
А. Морелос
80'
77'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Р. Хатате
77'
Замена
Жота
️️️️
Д. Маэда
Замена
Р. Джек
️️️️
Д. Ландстрем
71'
61'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
61'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Форрест
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Тавернье
53'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кент
Пас отдал
Ф. Сакала
47'
21'
Замена
Й. Юранович
️️️️
Г. Тэйлор
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маэда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-2-2-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Дэвис
6
Голдсон
2
Тавернье
6
Ландстрем
18
Камара
77
Кент
10
Тилльман
10
Сакала
9
Морелос
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
49
Форрест
7
Фурухаси
38
Маэда
10
Тилльман
6
Сэндс
6
Сэндс
10
Тилльман
6
Ландстрем
8
Джек
8
Джек
6
Ландстрем
9
Морелос
11
Райт
11
Райт
9
Морелос
32
Тэйлор
18
Юранович
18
Юранович
32
Тэйлор
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
38
Маэда
7
Жота
7
Жота
38
Маэда
49
Форрест
11
Абада
11
Абада
49
Форрест
5
Хатате
7
Якумакис
7
Якумакис
5
Хатате
Остались в запасе
Рейнджерс
Селтик
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Рейнджерс - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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