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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Мидлсбро
Бирмингем Сити - Мидлсбро: обзор матча 02 января 2023
Бирмингем Сити
02.01.2023, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
74'
Т. Чон
57'
М. Крукс
59'
М. Крукс
85'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Мидлсбро
89'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Ч. Акпом
85'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Акпом
Пас отдал
М. Крукс
83'
Замена
М. Бола
️️️️
Р. МакГри
83'
Замена
И. Джонс
️️️️
М. Форсс
81'
Желтая карточка
Т. Смит
ГОЛ! 1:2!
Т. Чон
Пас отдал
О. Трасти
74'
Замена
Э. Лонгело
️️️️
Д. Грэм
65'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ж. Бакуна
65'
Замена
Т. Дини
️️️️
Д. Джеймс
65'
Замена
Д. Леко
️️️️
А. Меджбри
65'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Крукс
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Крукс
Пас отдал
Д. Хаусон
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
М. Робертс
35'
Желтая карточка
К. Белик
28'
15'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
3-1-2-3-1
26
Радди
2
Колен
6
Трасти
4
Робертс
5
Белик
8
Джеймс
7
Бакуна
10
Грэм
28
Меджбри
19
Чон
10
Юткевич
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
16
Хаусон
25
Крукс
30
Хакни
26
Ленихэн
3
Гилс
8
МакГри
29
Акпом
88
Форсс
10
Грэм
45
Лонгело
45
Лонгело
10
Грэм
4
Робертс
32
Фрэнд
32
Фрэнд
4
Робертс
7
Бакуна
7
Беллингем
7
Беллингем
7
Бакуна
28
Меджбри
17
Леко
17
Леко
28
Меджбри
8
Джеймс
14
Дини
14
Дини
8
Джеймс
8
МакГри
16
Бола
16
Бола
8
МакГри
29
Акпом
17
МакНэйр
17
МакНэйр
29
Акпом
88
Форсс
25
Джонс
25
Джонс
88
Форсс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Мидлсбро
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
1
Лайам Робертс
ВР
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Бирмингем Сити - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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