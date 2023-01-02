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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бернли
Суонси - Бернли: обзор матча 02 января 2023
Суонси
02.01.2023, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
27'
О. Купер
12'
Я. Матсен
22'
Я. Матсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Бернли
90'
+5
Желтая карточка
Э. Барнс
90'
+5
Желтая карточка
М. Бенсон
88'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
Замена
М. Соринола
️️️️
О. Купер
85'
Желтая карточка
Д. Латибодье
79'
79'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
70'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Н. Телла
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Аллен
59'
58'
Желтая карточка
Л. Байер
Замена
Л. Кандл
️️️️
Д. Фултон
58'
54'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
А. Зарури
Желтая карточка
Д. Аллен
45'
+2
41'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
ГОЛ! 1:2!
О. Купер
27'
22'
ГОЛ! 0:2!
Я. Матсен
Пас отдал
Н. Телла
Желтая карточка
Г. Дарлинг
12'
12'
ГОЛ! 0:1!
Я. Матсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-3-1-2
13
Бенда
3
Мэннинг
5
Кабанго
6
Дарлинг
22
Латибодье
4
Фултон
7
Аллен
6
Гримес
8
Купер
9
Пироэ
11
Каллен
4-3-2-1
49
Мурич
14
Робертс
5
Байер
4
Харвуд-Беллис
22
Матсен
8
Браунхилл
24
Каллен
4
Корк
23
Телла
21
Зарури
16
Родригес
8
Купер
29
Соринола
29
Соринола
8
Купер
4
Фултон
25
Кандл
25
Кандл
4
Фултон
7
Аллен
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Аллен
23
Телла
14
Бенсон
14
Бенсон
23
Телла
21
Зарури
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
21
Зарури
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Суонси
Бернли
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Суонси - Бернли
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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