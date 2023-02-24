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    Расписание матчей 24-02-2023

    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2022/2023), 24 тур
    24 февраля, пятница
    21:00
    Волос
    1:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 19 тур
    24 февраля, пятница
    21:00
    Нордшелланд
    4:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 23 тур
    24 февраля, пятница
    22:00
    Спарта
    0:3
    Утрехт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 19 тур
    24 февраля, пятница
    22:30
    ЛАСК
    1:0
    Аустрия Л
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 22 тур
    24 февраля, пятница
    22:30
    Майнц
    4:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 27 тур
    24 февраля, пятница
    22:45
    Зюлте-Варегем
    3:3
    Кортрейк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 23 тур
    24 февраля, пятница
    23:00
    Эльче
    2:3
    Бетис
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 25 тур
    24 февраля, пятница
    23:00
    Лилль
    2:1
    Брест
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 25 тур
    24 февраля, пятница
    23:00
    Фулхэм
    1:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 22 тур
    24 февраля, пятница
    23:15
    Фамаликан
    1:0
    Портимоненси
    Матч завершен
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