январь 2022
февраль 2023
Греция. Суперлига (2022/2023), 24 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 19 тур
24 февраля, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2022/2023), 23 тур
Австрия. Бундеслига (2022/2023), 19 тур
Германия. Бундеслига (2022/2023), 22 тур
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 27 тур
24 февраля, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 23 тур
Франция. Лига 1 (2022/2023), 25 тур
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 25 тур
24 февраля, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 22 тур
24 февраля, пятница
23:15
Матч завершен