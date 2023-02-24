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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Кортрейк
Зюлте-Варегем - Кортрейк: обзор матча 24 февраля 2023
Зюлте-Варегем
24.02.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Кортрейк
30'
А. Чиранни
49'
А. Ндур
83'
З. Гано
15'
А. Кадри
44'
Ф. Селемани
65'
Ф. Авенатти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Кортрейк
90'
+2
Замена
С. Лончар
️️️️
Ф. Селемани
90'
+2
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
А. Кадри
Желтая карточка
W. De Buyser
90'
+1
Желтая карточка
T. Derijck
87'
84'
Желтая карточка
М. Бруно
Замена
W. De Buyser
️️️️
Н. Мироши
84'
ГОЛ! 3:3!
З. Гано
Пас отдал
А. Чиранни
83'
Замена
L. Hallaert
️️️️
Й. Фоссен
76'
Замена
L. Willen
️️️️
B. López
72'
68'
Замена
К. Атемона
️️️️
М. Регали
65'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Авенатти
Пас отдал
А. Кадри
63'
Желтая карточка
М. Регали
ГОЛ! 2:2!
А. Ндур
49'
46'
Замена
М. Бруно
️️️️
Д. Энен
44'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Селемани
Желтая карточка
Н. Мироши
43'
37'
Желтая карточка
Ж. Силва
ГОЛ! 1:1!
А. Чиранни
Пас отдал
З. Гано
30'
21'
Желтая карточка
М. Васински
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Кадри
Пас отдал
М. Регали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Sammy Bossut
ВР
4
Timothy Derijck
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
20
Новатус Мироши
ОП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
17
Мартин Регали
ЛВ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
8
Давид Энен
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Зюлте-Варегем
1
Louis Bostyn
ВР
42
Arnaud Dobbels
ВР
5
Бент Сермо
ПЗ
29
Lukas Willen
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
35
Lennert Hallaert
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4-2-2-2
1
4
Фила
4
5
2
Чиранни
8
Сиссако
20
Мироши
39
Фадера
25
Ндур
9
Фоссен
9
Гано
3-2-1-2-2
23
Ванденберге
2
Васински
4
Ватанабе
44
Силва
8
Мехсату
7
Селемани
30
Д'Хаен
37
Кадри
17
Регали
20
Авенатти
8
Энен
5
29
29
5
9
Фоссен
35
35
9
Фоссен
20
Мироши
57
57
20
Мироши
17
Регали
3
Атемона
3
Атемона
17
Регали
7
Селемани
10
Лончар
10
Лончар
7
Селемани
8
Энен
17
Бруно
17
Бруно
8
Энен
37
Кадри
77
Гуйе
77
Гуйе
37
Кадри
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Кортрейк
1
Louis Bostyn
ВР
42
Arnaud Dobbels
ВР
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Louis Bostyn
ВР
42
Arnaud Dobbels
ВР
5
Бент Сермо
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Зюлте-Варегем - Кортрейк
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
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Кортрейк
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27 января
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8 января
1
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2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
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