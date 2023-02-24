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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 24 февраля 2023
Фулхэм
24.02.2023, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
64'
М. Соломон
23'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
84'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Хименес
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Виллиан
83'
76'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Нуньес
76'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
П. Сарабия
Желтая карточка
А. Перейра
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Соломон
Пас отдал
Э. Робинсон
64'
60'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Кунья
Замена
С. Лукич
️️️️
Х. Рид
46'
Замена
М. Соломон
️️️️
Б. Рид
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Р. Хименес
Желтая карточка
Ж. Палинья
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
95
Винисиус
4-2-1-1-2
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
3
Буэно
99
Лемина
8
Невеш
27
Нуньес
7
Сарабия
9
Хименес
10
Кунья
6
Рид
23
Лукич
23
Лукич
6
Рид
14
Рид
10
Соломон
10
Соломон
14
Рид
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Виллиан
7
Сарабия
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Сарабия
10
Кунья
24
Траоре
24
Траоре
10
Кунья
27
Нуньес
11
Поденсе
11
Поденсе
27
Нуньес
9
Хименес
19
Коста
19
Коста
9
Хименес
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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