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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия Л
ЛАСК - Аустрия Л: обзор матча 24 февраля 2023
ЛАСК
24.02.2023, пятница, 22:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия Л
90+4'
М. Любичич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия Л
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Любичич
90'
+4
Замена
N. Celic
️️️️
Б. Йовичич
89'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
89'
88'
Желтая карточка
М. Мак
88'
Замена
Адриэл
️️️️
С. Сурданович
Желтая карточка
Ф. Стойкович
84'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
М. Усор
69'
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
69'
62'
Замена
А. Шмид
️️️️
Н. Мотика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Пиус Грабхер
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
41
Luca Wimhofer
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
35
Адриэл
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Шлагер
4
Цирайс
30
Стойкович
28
Визингер
32
Йовичич
34
Михорль
36
Реннер
11
Накамура
30
Хорват
8
Усор
23
Мустафа
4-3-2-1
27
Ширль
28
Андерсон
31
Мак
4
Югонет
21
Генуш
23
Грабхер
18
Тюркмен
7
Кудоссу
86
Сурданович
20
Мотика
30
Фридрикас
32
Йовичич
43
43
32
Йовичич
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
Гойгингер
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
8
Усор
36
Гойгингер
36
Гойгингер
8
Усор
86
Сурданович
35
Адриэл
35
Адриэл
86
Сурданович
20
Мотика
18
Шмид
18
Шмид
20
Мотика
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия Л
26
Тобиас Лаваль
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
9
Майкл Чеукуа
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча ЛАСК - Аустрия Л
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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