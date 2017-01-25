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    «Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего

    По информации Ghanasoccernet, нападающий «Аустрии» (Лустенау) Рафаэль Двамена попал в сферу интересов «Спартака». За выступлениями 21-летнего игрока также следят «Базель» и «Янг Бойз».

    Ганец попал в расширенный состав своей национальной команды на проходящий ныне в Габоне Кубок африканских наций, но на турнир в итоге так и не поехал.

    В текущем сезоне Двамена записал в свой актив 21 гол в 22-х встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

    Отметим, что «Аустрия» выступает в первой австрийской лиге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2017 02:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +121

      vog 25 января 2017, 09:48

      Если нет новостей о Спартаке,то и читать нечего будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2017, 09:16

      Эту утку надо было коням приписать, Нигер любит дешевый шлак скупать теперь....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 25 января 2017, 09:07

      На перспективу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 25 января 2017, 05:47

      Брехня))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 января 2017, 02:34

      Сказали же, что трансферная кампания завершена. Отъебитесь от клуба.

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > xerovazest 25 января 2017, 08:38

      Деньги остались лишь у Спама и Зеньки,))))) Остальные экономят,)

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > Dgad 25 января 2017, 08:54

      То что осталось давно поделено между собой )) Потому и трансферную компанию пришлось досрочно закончить

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