«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего

По информации Ghanasoccernet, нападающий «Аустрии» (Лустенау) Рафаэль Двамена попал в сферу интересов «Спартака». За выступлениями 21-летнего игрока также следят «Базель» и «Янг Бойз».

Ганец попал в расширенный состав своей национальной команды на проходящий ныне в Габоне Кубок африканских наций, но на турнир в итоге так и не поехал.

В текущем сезоне Двамена записал в свой актив 21 гол в 22-х встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Отметим, что «Аустрия» выступает в первой австрийской лиге.