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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Портимоненси
Фамаликан - Портимоненси: обзор матча 24 февраля 2023
Фамаликан
24.02.2023, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 22 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
85'
Л. Санка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Портимоненси
Красная карточка
А. Добре
90'
+11
Желтая карточка
Г. Ассунсао
90'
+6
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
И. Хайме
90'
+3
88'
Желтая карточка
Маурисио
87'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
Педрао
ГОЛ! 1:0!
Л. Санка
Пас отдал
И. Хайме
85'
79'
Желтая карточка
П. Са
74'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Вентура
74'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Р. Гомеш
Замена
Л. Санка
️️️️
А. Добре
71'
70'
Желтая карточка
Л. Вентура
46'
Замена
З. Уаттара
️️️️
Ф. Муфи
Замена
Пабло
️️️️
Денилсон
46'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
С. Коломбатто
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
21
Педру Са
ОП
25
Лукас Вентура
ОП
8
Маурисио
ОП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
11
Леандру Санка
ПВ
19
Пабло
ЦФ
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жуниор
74
Моура
5
Риччели
4
Михай
5
Пенетра
11
Коломбатто
28
Юссуф
24
Хайме
29
Добре
10
Денилсон
7
Родригес
3-5-1
23
Накамура
5
Лукас
5
Парк
44
Релваш
18
Муфи
21
Са
25
Вентура
8
Маурисио
44
Педрао
70
Гомеш
24
Хайме
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
24
Хайме
11
Коломбатто
12
Ассунсао
12
Ассунсао
11
Коломбатто
29
Добре
11
Санка
11
Санка
29
Добре
10
Денилсон
19
Пабло
19
Пабло
10
Денилсон
18
Муфи
24
Уаттара
24
Уаттара
18
Муфи
25
Вентура
44
Диаби
44
Диаби
25
Вентура
70
Гомеш
11
Гонсалес
11
Гонсалес
70
Гомеш
44
Педрао
99
Кариелло
99
Кариелло
44
Педрао
Остались в запасе
Фамаликан
Портимоненси
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Матеус Ногейра
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
АП
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Фамаликан - Портимоненси
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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