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    Расписание матчей 12-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Кубок (2022/2023), 1/8 финала
    12 января, четверг
    20:00
    Фиорентина
    1:0
    Сампдория
    Матч завершен
    12 января, четверг
    23:00
    Рома
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
    Суперкубок Испании (2022/2023), 1/2 финала
    12 января, четверг
    22:00
    Бетис
    2:2
    (2:4)п
    Барселона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
    12 января, четверг
    23:00
    Фулхэм
    2:1
    Челси
    Матч завершен
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