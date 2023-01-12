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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 12 января 2023
Фиорентина
12.01.2023, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Сампдория
25'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Сампдория
90'
+7
Желтая карточка
Н. Контини
90'
+3
Вторая желтая
Д. Мурильо
88'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Терзич
83'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
А. Барак
83'
77'
Замена
Л. Малагрида
️️️️
А. Сабири
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
С. Амрабат
77'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Л. Йович
71'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Л. Мартинес
71'
64'
Замена
М. Лери
️️️️
А. Дзаноли
64'
Замена
Ж. Йепес
️️️️
Ф. Паолетти
54'
Желтая карточка
Д. Мурильо
46'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Монтеваго
46'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
В. Верре
Желтая карточка
С. Амрабат
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Барак
Пас отдал
Л. Раньери
25'
24'
Желтая карточка
А. Сабири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Флавио Паолетти
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Даниэле Монтеваго
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-2-2-2
95
Голлини
3
Терзич
20
Раньери
28
Мартинес
17
Додо
32
Дункан
4
Амрабат
72
Барак
93
Иконе
9
Йович
8
Куаме
4-4-1-1
14
Контини
59
Дзаноли
25
Колли
2
Амионе
24
Мурильо
20
Паолетти
10
Сабири
26
Верре
8
Ринкон
31
Джуричич
9
Монтеваго
3
Терзич
3
Бираги
3
Бираги
3
Терзич
28
Мартинес
31
Миленкович
31
Миленкович
28
Мартинес
4
Амрабат
7
Бонавентура
7
Бонавентура
4
Амрабат
72
Барак
8
Кастровилли
8
Кастровилли
72
Барак
9
Йович
31
Гонсалес
31
Гонсалес
9
Йович
26
Верре
3
Ауджелло
3
Ауджелло
26
Верре
20
Паолетти
21
Йепес
21
Йепес
20
Паолетти
10
Сабири
77
Малагрида
77
Малагрида
10
Сабири
59
Дзаноли
7
Лери
7
Лери
59
Дзаноли
9
Монтеваго
29
Ламмерс
29
Ламмерс
9
Монтеваго
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
31
Микеле Черофолини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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