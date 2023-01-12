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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 12 января 2023
Бетис
12.01.2023, четверг, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Барселона
77'
Н. Фекир
101'
Л. Морон
40'
Р. Левандовски
93'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Барселона
ГОЛ!
Педри
2:4
ГОЛ!
А. Фати
2:3
ГОЛ!
Ф. Кессье
2:2
ГОЛ!
Л. Морон
2:1
ГОЛ!
Р. Левандовски
1:1
ГОЛ!
В. Жозе
1:0
Вторая желтая
А. Гуардадо
118'
Желтая карточка
А. Гуардадо
112'
ГОЛ! 2:2!
Л. Морон
Пас отдал
Л. Энрике
101'
96'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Гави
93'
ГОЛ! 1:2!
А. Фати
Желтая карточка
Х. Миранда
92'
Замена
Л. Морон
️️️️
Н. Фекир
91'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
86'
86'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
Замена
Хуанми
️️️️
Родри
81'
Желтая карточка
Г. Родригес
79'
Замена
Ю. Сабали
️️️️
А. Руйбаль
79'
79'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Ж. Альба
78'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
С. Роберто
ГОЛ! 1:1!
Н. Фекир
Пас отдал
Л. Энрике
77'
73'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Л. Энрике
68'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
67'
63'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ф. де Йонг
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
У. Дембеле
60'
Желтая карточка
С. Роберто
Желтая карточка
Н. Фекир
48'
Замена
В. Карвалью
️️️️
С. Каналес
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-1-3-3
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Фелипе
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
11
Энрике
7
Иглесиас
10
Родри
24
Руйбаль
3-4-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Араухо
18
Альба
6
Гави
8
Педри
21
де Йонг
6
Роберто
10
Дембеле
11
Рафинья
9
Левандовски
24
Руйбаль
20
Сабали
20
Сабали
24
Руйбаль
20
Каналес
10
Карвалью
10
Карвалью
20
Каналес
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Фекир
80
Морон
80
Морон
10
Фекир
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
10
Родри
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Родри
18
Альба
3
Алонсо
3
Алонсо
18
Альба
6
Роберто
15
Кристенсен
15
Кристенсен
6
Роберто
21
де Йонг
5
Бускетс
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
19
Кессье
19
Кессье
6
Гави
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
10
Дембеле
14
Торрес
14
Торрес
10
Дембеле
Остались в запасе
Бетис
Барселона
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Бетис - Барселона
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
Где смотреть матч:
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