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19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
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19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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18:40
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18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
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18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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17:53
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17:47
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17:33
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17:25
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МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
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Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
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17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
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16:59
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«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
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16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
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16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
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16:27
Азмун определился, сыграет ли он против сборной России
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
1
16:10
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«Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ»
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15:57
В «Милане» прокомментировали новость о желании купить Сперцяна у «Краснодара»
3
15:50
Оффтоп
Костомарову потребуется новая ампутация, но есть риск остановки сердца («Известия»)
2
15:40
Стал известен лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
1
15:36
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12
15:33
Текст
Россия может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это за турнир? Значит ли это, что РФС уходит в Азию?
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Карпин отреагировал на приглашение России на чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации
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Менее 50 тысяч человек пришли на матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений порядка не зафиксировано
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Расписание матчей 01-12-2022
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Украина. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
1 декабря, четверг
14:00
Заря
2:2
Колос
Матч завершен
Чемпионат мира 2022, 3 тур, группа F
1 декабря, четверг
18:00
Хорватия
0:0
Бельгия
Матч завершен
1 декабря, четверг
18:00
Канада
1:2
Марокко
Матч завершен
Чемпионат мира 2022, 3 тур, группа E
1 декабря, четверг
22:00
Япония
2:1
Испания
Матч завершен
1 декабря, четверг
22:00
Коста-Рика
2:4
Германия
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