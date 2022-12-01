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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Канада - Марокко
Канада - Марокко: обзор матча 01 декабря 2022
Канада
01.12.2022, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Марокко
40'
Н. Агер (АГ)
4'
Х. Зиеш
23'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канада - Марокко
85'
Замена
Я. Жабран
️️️️
А. Хакими
Желтая карточка
С. Витория
84'
77'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
А. Унаи
76'
Замена
А. Хамдалла
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Д. Хойлетт
76'
Замена
Р. Ларея
️️️️
Д. Осорио
65'
65'
Замена
С. Амалла
️️️️
А. Сабири
65'
Замена
З. Абухляль
️️️️
С. Буфал
Замена
И. Коне
️️️️
С. Адекугбе
61'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
К. Ларин
60'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
М. Кайе
60'
Желтая карточка
С. Адекугбе
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Агер
40'
Желтая карточка
Д. Осорио
26'
23'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
А. Хакими
Желтая карточка
Д. Хойлетт
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
18
Милан Борян
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Стивен Витория
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Канада
16
Джеймс Пантемис
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
8
Лайам Фрейзер
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
15
Селим Амалла
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Борян
5
Витория
4
Миллер
3
Адекугбе
19
Дэвис
2
Джонстон
21
Осорио
14
Кайе
10
Хойлетт
17
Бьюкенан
9
Ларин
4-3-2-1
1
Буну
3
Мазрауи
5
Агер
6
Сайсс
2
Хакими
8
Унаи
4
Амрабат
11
Сабири
7
Зиеш
17
Буфал
19
Эн-Несири
21
Осорио
22
Ларея
22
Ларея
21
Осорио
14
Кайе
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
14
Кайе
10
Хойлетт
24
Уотерспун
24
Уотерспун
10
Хойлетт
3
Адекугбе
8
Коне
8
Коне
3
Адекугбе
9
Ларин
10
Дэвид
10
Дэвид
9
Ларин
8
Унаи
18
Эль-Ямик
18
Эль-Ямик
8
Унаи
2
Хакими
26
Жабран
26
Жабран
2
Хакими
11
Сабири
15
Амалла
15
Амалла
11
Сабири
17
Буфал
14
Абухляль
14
Абухляль
17
Буфал
7
Зиеш
9
Хамдалла
9
Хамдалла
7
Зиеш
Остались в запасе
Канада
Марокко
16
Джеймс Пантемис
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
8
Лайам Фрейзер
ОП
11
Лайам Миллар
ЛВ
12
Ике Угбо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
16
Джеймс Пантемис
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
8
Лайам Фрейзер
ОП
11
Лайам Миллар
ЛВ
12
Ике Угбо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
24
Бадр Банун
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
13
Илиас Хаир
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Эз Абде
ЛВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Канада - Марокко
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
Аль Тумама
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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