Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Япония - Испания
Япония - Испания: обзор матча 01 декабря 2022
Япония
01.12.2022, четверг, 22:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Испания
48'
Р. Доан
51'
А. Танака
11'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония - Испания
Замена
В. Эндо
️️️️
А. Танака
87'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Д. Камада
69'
68'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Бальде
68'
Замена
А. Фати
️️️️
Гави
Замена
Т. Асано
️️️️
Д. Маэда
62'
57'
Замена
М. Асенсио
️️️️
А. Мората
57'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Н. Уильямс
ГОЛ! 2:1!
А. Танака
Пас отдал
К. Митома
51'
ГОЛ! 1:1!
Р. Доан
Пас отдал
Д. Ито
48'
Замена
К. Митома
️️️️
Ю. Нагатомо
46'
Замена
Р. Доан
️️️️
Т. Кубо
46'
46'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
М. Йошида
45'
Желтая карточка
Ш. Танигучи
44'
Желтая карточка
К. Итакура
39'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛАЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
14
Дзюня Ито
ПАЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ЛФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
15
Даичи Камада
РФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Родри
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Альваро Мората
ЦФ
17
Нико Уильямс
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
7
Каору Митома
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Испания
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
15
Уго Гильямон
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
3-3-1-3
12
Гонда
4
Итакура
22
Йошида
3
Танигучи
5
Нагатомо
5
Морита
14
Ито
17
Танака
20
Кубо
11
Маэда
15
Камада
3-2-2-1-2
23
Симон
2
Аспиликуэта
4
Торрес
14
Бальде
16
Родри
5
Бускетс
9
Гави
20
Педри
10
Ольмо
17
Уильямс
7
Мората
15
Камада
15
Томиясу
15
Томиясу
15
Камада
17
Танака
6
Эндо
6
Эндо
17
Танака
5
Нагатомо
7
Митома
7
Митома
5
Нагатомо
20
Кубо
10
Доан
10
Доан
20
Кубо
11
Маэда
18
Асано
18
Асано
11
Маэда
14
Бальде
18
Альба
18
Альба
14
Бальде
2
Аспиликуэта
2
Карвахаль
2
Карвахаль
2
Аспиликуэта
9
Гави
25
Фати
25
Фати
9
Гави
7
Мората
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Мората
17
Уильямс
7
Торрес
7
Торрес
17
Уильямс
Остались в запасе
Япония
Испания
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Такуми Минамино
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Уго Гильямон
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
8
Коке
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Такуми Минамино
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Уго Гильямон
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
8
Коке
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Япония - Испания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гомес
Стадион:
Халифа Интернешнл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Япония
Испания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
14 ноября
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+