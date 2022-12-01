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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Коста-Рика - Германия
Коста-Рика - Германия: обзор матча 01 декабря 2022
Коста-Рика
01.12.2022, четверг, 22:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 4
Завершен
Германия
58'
Е. Техеда
70'
Х. Пабло Варгас
10'
С. Гнабри
73'
К. Хаверц
85'
К. Хаверц
90+1'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коста-Рика - Германия
90'
+3
Замена
М. Гинтер
️️️️
Н. Зюле
Замена
Р. Уилсон
️️️️
Е. Техеда
90'
+3
Замена
Э. Контрерас
️️️️
Б. Овьедо
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Л. Сане
85'
ГОЛ! 2:3!
К. Хаверц
Пас отдал
С. Гнабри
Желтая карточка
О. Дуарте
77'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
К. Фуллер
74'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Й. Венегас
74'
73'
ГОЛ! 2:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 2:1!
Х. Пабло Варгас
70'
67'
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Раум
66'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
Е. Техеда
58'
55'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
И. Гюндоган
46'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Л. Горецка
Замена
Ю. Салас
️️️️
Б. Агилера
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Д. Раум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
4
Кейшер Фуллер
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
11
Йохан Венегас
ЦП
10
Брэндон Агилера
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
1
Эстебан Альварадо
ВР
21
Дуглас Лопес
ЦЗ
16
Карлос Мартинес
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
14
Юстин Салас
ЦП
21
Альваро Самора
ЦП
2
Даниэль Чакон
ЦП
13
Жерсон Торрес
ЦП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
14
Роан Уилсон
ЦФ
11
Антони Эрнандес
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
11
Марио Гетце
АП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-4-2
1
Навас
8
Овьедо
19
Уостон
4
Варгас
6
Дуарте
4
Фуллер
17
Техеда
11
Венегас
5
Боргес
12
Кэмпбелл
10
Агилера
3-1-2-3-1
1
Нойер
15
Зюле
2
Рюдигер
22
Раум
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Горецка
19
Сане
10
Мусиала
20
Гнабри
13
Мюллер
11
Венегас
22
Матаррита
22
Матаррита
11
Венегас
10
Агилера
14
Салас
14
Салас
10
Агилера
4
Фуллер
9
Беннетт
9
Беннетт
4
Фуллер
8
Овьедо
7
Контрерас
7
Контрерас
8
Овьедо
17
Техеда
14
Уилсон
14
Уилсон
17
Техеда
15
Зюле
4
Гинтер
4
Гинтер
15
Зюле
8
Горецка
16
Клостерманн
16
Клостерманн
8
Горецка
22
Раум
11
Гетце
11
Гетце
22
Раум
21
Гюндоган
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
21
Гюндоган
13
Мюллер
7
Хаверц
7
Хаверц
13
Мюллер
Остались в запасе
Коста-Рика
Германия
1
Патрик Секейра
ВР
1
Эстебан Альварадо
ВР
21
Дуглас Лопес
ЦЗ
16
Карлос Мартинес
ЦЗ
21
Альваро Самора
ЦП
2
Даниэль Чакон
ЦП
13
Жерсон Торрес
ЦП
10
Брайан Руис
ЦФ
11
Антони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
19
Карим Адейеми
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
1
Эстебан Альварадо
ВР
21
Дуглас Лопес
ЦЗ
16
Карлос Мартинес
ЦЗ
21
Альваро Самора
ЦП
2
Даниэль Чакон
ЦП
13
Жерсон Торрес
ЦП
10
Брайан Руис
ЦФ
11
Антони Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
19
Карим Адейеми
ЛВ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Коста-Рика - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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