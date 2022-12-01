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Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Бельгия
Хорватия - Бельгия: обзор матча 01 декабря 2022
Хорватия
01.12.2022, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Бельгия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Бельгия
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Ковачич
90'
+2
87'
Замена
Э. Азар
️️️️
Т. Менье
72'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Я. Карраско
72'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Дендокер
67'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ливайя
64'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Крамарич
64'
59'
Замена
Т. Азар
️️️️
Л. Троссард
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Марко Ливайя
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Тома Менье
ЛЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Леандро Троссард
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ливакович
19
Соса
4
Гвардиол
6
Ловрен
22
Юранович
11
Брозович
8
Ковачич
10
Модрич
14
Перишич
9
Крамарич
14
Ливайя
4-2-3-1
1
Куртуа
21
Кастань
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
15
Менье
6
Витсель
19
Дендокер
10
Троссард
7
Де Брюйне
11
Карраско
14
Мертенс
8
Ковачич
7
Майер
7
Майер
8
Ковачич
14
Ливайя
15
Пашалич
15
Пашалич
14
Ливайя
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
11
Карраско
8
Тилеманс
8
Тилеманс
11
Карраско
15
Менье
10
Азар
10
Азар
15
Менье
10
Троссард
16
Азар
16
Азар
10
Троссард
14
Мертенс
9
Лукаку
9
Лукаку
14
Мертенс
19
Дендокер
11
Доку
11
Доку
19
Дендокер
Остались в запасе
Хорватия
Бельгия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Хорватия - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ахмад бин Али
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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