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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Оденсе
Нордшелланд - Оденсе: обзор матча 24 февраля 2023
Нордшелланд
24.02.2023, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Оденсе
28'
В. Фагир
63'
В. Фагир
72'
Э. Нуама
80'
Э. Маркондес
42'
М. Фрекьяер-Йенсен
86'
К. Хансен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Оденсе
Замена
И. Осман
️️️️
Э. Нуама
87'
Замена
М. Доржель
️️️️
Э. Маркондес
87'
86'
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
К. Хансен
86'
Замена
А. Мустафич
️️️️
А. Манне
82'
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Н. Скитта
82'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
А. Адельгор
ГОЛ! 4:1!
Э. Маркондес
80'
75'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Я. Минте
74'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
ГОЛ! 3:1!
Э. Нуама
Пас отдал
М. Хансен
72'
69'
Желтая карточка
Й. Тверсков
Желтая карточка
Б. Нигрен
69'
68'
Желтая карточка
Я. Минте
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Диоманде
65'
Замена
М. Хансен
️️️️
В. Фагир
65'
63'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
ГОЛ! 2:1!
В. Фагир
63'
Желтая карточка
О. Вилладсен
57'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Фрекьяер-Йенсен
Желтая карточка
Д. Свенссон
33'
ГОЛ! 1:0!
В. Фагир
Пас отдал
Я. Кристенсен
28'
20'
Желтая карточка
А. Манне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
15
Натан Скитта
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
4-4-1-1
13
Хансен
3
Фрезе
24
Свенссон
4
Хансен
2
Вилладсен
33
Кристенсен
10
Маркондес
10
Диоманде
2
Бидструп
7
Нуама
19
Фагир
3-2-1-3-1
1
15
Иванчевич
3
6
Тверсков
14
Груббе
29
Адельгор
8
Манне
11
Минте
15
Скитта
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
10
Маркондес
20
Доржель
20
Доржель
10
Маркондес
19
Фагир
9
Хансен
9
Хансен
19
Фагир
10
Диоманде
8
Нигрен
8
Нигрен
10
Диоманде
7
Нуама
15
Осман
15
Осман
7
Нуама
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Тонгия
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Адельгор
21
Трандарсон
21
Трандарсон
29
Адельгор
8
Манне
20
Мустафич
20
Мустафич
8
Манне
11
Минте
9
Кадрии
9
Кадрии
11
Минте
15
Скитта
11
Хорнеман
11
Хорнеман
15
Скитта
Остались в запасе
Нордшелланд
Оденсе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Нордшелланд - Оденсе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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