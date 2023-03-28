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    Расписание матчей 28-03-2023

    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 2 тур, группа A
    28 марта, вторник
    19:00
    Грузия
    Норвегия
    Не начался
    28 марта, вторник
    21:45
    Шотландия
    Испания
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 2 тур, группа D
    28 марта, вторник
    21:45
    Турция
    Хорватия
    Не начался
    28 марта, вторник
    21:45
    Уэльс
    Латвия
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 2 тур, группа I
    28 марта, вторник
    21:45
    Швейцария
    Израиль
    Не начался
    28 марта, вторник
    21:45
    Румыния
    Белоруссия
    Не начался
    28 марта, вторник
    21:45
    Косово
    Андорра
    Не начался
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