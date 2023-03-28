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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Армения - Кипр
Армения - Кипр: обзор матча 28 марта 2023
Армения
28.03.2023, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Кипр
43'
А. Каро
83'
Д. Христофи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Армения - Кипр
89'
Красная карточка
К. Артиматас
Желтая карточка
У. Иву
87'
84'
Желтая карточка
Д. Христофи
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Христофи
Замена
Ж. Маргарян
️️️️
Н. Тикнизян
78'
76'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Х. Харалампус
67'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
М. Ционис
67'
Замена
Д. Христофи
️️️️
А. Какулис
Замена
Т. Барсегян
️️️️
В. Бичахчян
65'
Замена
К. Оганесян
️️️️
Д. Давидян
46'
46'
Замена
К. Артиматас
️️️️
В. Роберж
46'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Я. Кусулос
45'
+1
Желтая карточка
Д. Шполярич
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Каро
Пас отдал
Х. Харалампус
41'
Желтая карточка
А. Какулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Erjanik Ghubasaryan
ЦЗ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
5
Давид Давидян
ПВ
6
Угочукву Иву
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Валентин Роберж
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
5
Андреас Панайоту
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
1
Arman Nersesyan
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
4-1-2-2
12
Бучнев
21
Тикнизян
3
Ароян
0
3
Пилоян
23
Бичахчян
10
Сперцян
5
Давидян
22
Адамян
6
Иву
4-1-2-1-2
1
Панайи
4
Иоанну
8
Кусулос
2
Каро
0
Роберж
6
Шполярич
19
Лайфис
5
Панайоту
5
Харалампус
11
Какулис
21
Ционис
21
Тикнизян
15
Маргарян
15
Маргарян
21
Тикнизян
5
Давидян
13
Оганесян
13
Оганесян
5
Давидян
23
Бичахчян
11
Барсегян
11
Барсегян
23
Бичахчян
Иоанну
3
Антониадес
3
Антониадес
Иоанну
21
Ционис
7
Эфрем
7
Эфрем
21
Ционис
8
Кусулос
23
Кириаку
23
Кириаку
8
Кусулос
0
Роберж
18
Артиматас
18
Артиматас
0
Роберж
11
Какулис
9
Христофи
9
Христофи
11
Какулис
5
Харалампус
10
Лоизу
10
Лоизу
5
Харалампус
Остались в запасе
Армения
Кипр
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
7
Хорен Байрамян
АП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
13
Деметрис Деметриу
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
7
Минас Антониу
ПП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
7
Хорен Байрамян
АП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
1
Arman Nersesyan
ЦФ
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
7
Минас Антониу
ПП
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Армения - Кипр
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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