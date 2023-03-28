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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Венесуэла
Узбекистан - Венесуэла: обзор матча 28 марта 2023
Узбекистан
28.03.2023, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Венесуэла
78'
Ж. Яхшибоев
6'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Венесуэла
ГОЛ! 1:1!
Ж. Яхшибоев
78'
Замена
Ж. Яхшибоев
️️️️
А. Абдуллаев
73'
70'
Замена
Д. Чансельор
️️️️
Э. Белло
70'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Кассерес
67'
Вторая желтая
J. Fuentes
64'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Х. Саломон Рондон
62'
Желтая карточка
J. Fuentes
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Э. Шомуродов
58'
Замена
О. Урунов
️️️️
Ж. Машарипов
58'
56'
Замена
Т. Сеговия
️️️️
Х. Морено
42'
Желтая карточка
Э. Белло
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Гонсалес
2'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
7
Отабек Шукуров
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
0
Jean Fuentes
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
5
Хуниор Морено
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
0
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
0
Valizhon Rakhimov
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
0
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
0
Sardor Sobirkhuzhaev
ЦП
11
Остон Урунов
АП
0
Жасур Яхшибоев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Венесуэла
12
Кристофер Варела
ВР
12
Alain Baroja
ВР
14
Оскар Гонсалес
ЛЗ
27
Йохан Кумана
ЛЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
0
Andres Ferro
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Freddy Vargas
ЦФ
3-2-4-1
1
Юсупов
3
Алижонов
23
Аликулов
18
Абдуллаев
13
Насруллаев
15
Эшмуродов
7
Шукуров
8
Искандеров
10
Машарипов
10
Ганиев
14
Шомуродов
4-1-2-1-2
22
Гратероль
3
Осорио
0
21
Гонсалес
15
Наварро
13
Мартинес
5
Морено
8
Кассерес
15
Белло
23
Рондон
0
Торрегросса
10
Машарипов
11
Урунов
11
Урунов
10
Машарипов
18
Абдуллаев
0
Яхшибоев
0
Яхшибоев
18
Абдуллаев
14
Шомуродов
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
14
Шомуродов
15
Белло
14
Чансельор
14
Чансельор
15
Белло
5
Морено
10
Сеговия
10
Сеговия
5
Морено
8
Кассерес
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Кассерес
23
Рондон
17
Мартинес
17
Мартинес
23
Рондон
Остались в запасе
Узбекистан
Венесуэла
12
Абдулвохид Нематов
ВР
0
Valizhon Rakhimov
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
0
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
0
Sardor Sobirkhuzhaev
ЦП
Главный тренер
Сречко Катанец
12
Кристофер Варела
ВР
12
Alain Baroja
ВР
14
Оскар Гонсалес
ЛЗ
27
Йохан Кумана
ЛЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
0
Andres Ferro
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
7
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
0
Valizhon Rakhimov
ВР
23
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
23
Алибек Давронов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
0
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
0
Sardor Sobirkhuzhaev
ЦП
Остались в запасе
12
Кристофер Варела
ВР
12
Alain Baroja
ВР
14
Оскар Гонсалес
ЛЗ
27
Йохан Кумана
ЛЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
0
Andres Ferro
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
7
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Узбекистан - Венесуэла
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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