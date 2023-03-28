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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Бурунди
Индонезия - Бурунди: обзор матча 28 марта 2023
Индонезия
28.03.2023, вторник, 16:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Бурунди
61'
Витан
90+2'
Ж. Амат
80'
S. Berahino
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Индонезия - Бурунди
ГОЛ! 2:1!
Ж. Амат
Пас отдал
М. Клок
90'
+2
Замена
R. Simanjuntak
️️️️
Д. Драяд
81'
80'
ГОЛ! 1:1!
S. Berahino
71'
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
ГОЛ! 1:0!
Витан
61'
Замена
А. Мангкуалам
️️️️
П. Архан
59'
Желтая карточка
П. Архан
56'
Замена
Витан
️️️️
S. Lilipaly
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Индонезия - Бурунди
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
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Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
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1 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
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0 : 1
30.03.2026
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5 : 0
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2 : 0
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09.10.2025
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