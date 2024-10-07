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    136-я сборная мира готова сыграть с Россией

    Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге заявил о готовности национальной сборной провести матч с Россией.

    «Мы понимаем, что политика вмешивающаяся в спорт сейчас – это большая проблема. Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России.

    Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», – сказал Муенге.

    • У российской сборной нет соперников на октябрь.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Сборная Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1728319834
    ...по-моему, РФС уже в наглую троллингом занялся...
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    rash1959
    1728320956
    Надо брать.. ну нет больше муда-ков
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    NewLife
    1728321026
    Только не пришли бы босиком и копья дома оставили бы))) Муенге умный, он на откат рассчитывает )))
    Ответить
    Красногорск_Фан
    1728321172
    О да!! я хочу это увидеть!
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