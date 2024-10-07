136-я сборная мира готова сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге заявил о готовности национальной сборной провести матч с Россией.

«Мы понимаем, что политика вмешивающаяся в спорт сейчас – это большая проблема. Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России.

Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», – сказал Муенге.