136-я сборная мира готова сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге заявил о готовности национальной сборной провести матч с Россией.
«Мы понимаем, что политика вмешивающаяся в спорт сейчас – это большая проблема. Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России.
Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», – сказал Муенге.
- У российской сборной нет соперников на октябрь.
- В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- Сборная Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА.