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    • Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с Бурунди

    Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с Бурунди

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о готовности сборной Бурунди сыграть с Россией.

    «Из двух Б выбор у нас не велик. В том смысле, что Бразилия не будет играть со сборной России, а Бурунди – будет.

    Надо играть с теми, с кем можно, кто готов сыграть с нами. Что делать, такова наша жизнь», – сказал Губерниев.

    • У российской сборной нет соперников на октябрь.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Сборная Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: Metaratings

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    07.10.2024 21:33
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    Комментарии (9)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1728327612
    Зачем цитировать мнение о футболе какого-то губерниева, кому оно интересно?
    Ответить
    Интерес
    1728329902
    На "Б" есть ещё Белоруссия,Бельгия и провинция Белуджистан.Выбор большой.
    Ответить
    biber.ru
    1728330817
    Такой вот сарказм...
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    Cleaner
    1728332454
    Не нужно российской сборной опускаться до такого уровня...
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