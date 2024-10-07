Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с Бурунди

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о готовности сборной Бурунди сыграть с Россией.
«Из двух Б выбор у нас не велик. В том смысле, что Бразилия не будет играть со сборной России, а Бурунди – будет.
Надо играть с теми, с кем можно, кто готов сыграть с нами. Что делать, такова наша жизнь», – сказал Губерниев.
- У российской сборной нет соперников на октябрь.
- В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- Сборная Бурунди занимает 136-е место в рейтинге ФИФА.