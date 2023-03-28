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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Перу
Марокко - Перу: обзор матча 28 марта 2023
Марокко
28.03.2023, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Перу
90'
Замена
П. Лиза
️️️️
Д. Лападула
88'
Желтая карточка
М. Араухо
81'
Замена
С. Пенья
️️️️
А. Каррильо
Замена
И. Луза
️️️️
Н. Мазрауи
81'
80'
Замена
П. Акино
️️️️
Й. Йотун
79'
Красная карточка
К. Самбрано
Красная карточка
С. Буфал
78'
Замена
А. Хамдалла
️️️️
Ю. Эн-Несири
74'
69'
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Адвинкула
Замена
А. Зарури
️️️️
Б. Эль-Ханнус
62'
Замена
А. Сабири
️️️️
З. Абухляль
61'
Замена
С. Буфал
️️️️
Э. Абде
61'
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
М. Лопес
15'
Желтая карточка
Й. Йотун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
7
Хаким Зиеш
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
18
Андре Каррильо
ПВ
7
Энди Поло
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Марокко
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Аюб Амрауи
ЛЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Анасс Зарури
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
0
Ибрахим Салах
ЛВ
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
0
Имран Луза
ЦП
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Педро Акино
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
0
Перси Лиза
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-1-3-2
1
Буну
17
Аттиат-Алла
6
Сайсс
5
Агер
3
Мазрауи
4
Амрабат
17
Эз Абде
23
Эль-Ханнус
7
Зиеш
19
Эн-Несири
14
Абухляль
3-3-1-3
1
Галлезе
5
Самбрано
19
Йотун
4
Сантамария
4
Лопес
13
Тапиа
6
Трауко
18
Каррильо
17
Адвинкула
9
Лападула
7
Поло
14
Абухляль
11
Сабири
11
Сабири
14
Абухляль
3
Мазрауи
0
Луза
0
Луза
3
Мазрауи
23
Эль-Ханнус
10
Зарури
10
Зарури
23
Эль-Ханнус
17
Эз Абде
17
Буфал
17
Буфал
17
Эз Абде
19
Эн-Несири
9
Хамдалла
9
Хамдалла
19
Эн-Несири
17
Адвинкула
5
Араухо
5
Араухо
17
Адвинкула
19
Йотун
23
Акино
23
Акино
19
Йотун
18
Каррильо
10
Пенья
10
Пенья
18
Каррильо
4
Лопес
20
Флорес
20
Флорес
4
Лопес
9
Лападула
0
Лиза
0
Лиза
9
Лападула
Остались в запасе
Марокко
Перу
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Аюб Амрауи
ЛЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
0
Ибрахим Салах
ЛВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Аюб Амрауи
ЛЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
0
Бенжамен Бушуари
ЦП
0
Ибрахим Салах
ЛВ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Марокко - Перу
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
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