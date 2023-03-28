Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Израиль
Швейцария - Израиль: обзор матча 28 марта 2023
Швейцария
28.03.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 2 тур
3 : 0
Завершен
Израиль
39'
Р. Варгас
48'
З. Амдуни
52'
С. Видмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Израиль
Желтая карточка
С. Видмер
90'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Родригес
85'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Р. Варгас
74'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Закария
74'
73'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Д. Перец
Замена
Р. Штеффен
️️️️
З. Амдуни
68'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Иттен
68'
63'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Т. Барибо
57'
Желтая карточка
С. Йехезкель
54'
Замена
О. Глух
️️️️
М. Жабер
53'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Д. Азиза
ГОЛ! 3:0!
С. Видмер
Пас отдал
Д. Закария
52'
ГОЛ! 2:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Р. Фройлер
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Варгас
Пас отдал
Р. Фройлер
39'
38'
Желтая карточка
Э. Даса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Махмуд Жабер
ОП
8
Дор Перец
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Швейцария
0
Жереми Фрик
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
0
Доминик Шмид
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
11
Оскар Глух
АП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
0
L. Rotman
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
3
Видмер
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
17
Варгас
19
Иттен
10
Амдуни
3-3-2-1-1
18
Глазер
4
Шломо
4
Витор
6
Лави
2
Даса
22
Жабер
12
Лейднер
8
Перец
11
Азиза
10
Соломон
9
Барибо
19
Иттен
23
Окафор
23
Окафор
19
Иттен
13
Родригес
17
Фернандес
17
Фернандес
13
Родригес
6
Закария
22
Ридер
22
Ридер
6
Закария
17
Варгас
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Варгас
10
Амдуни
11
Штеффен
11
Штеффен
10
Амдуни
8
Перец
16
Каничовски
16
Каничовски
8
Перец
22
Жабер
11
Глух
11
Глух
22
Жабер
9
Барибо
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Барибо
11
Азиза
17
Йехезкель
17
Йехезкель
11
Азиза
Остались в запасе
Швейцария
Израиль
0
Жереми Фрик
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
0
Доминик Шмид
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
0
L. Rotman
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
0
Жереми Фрик
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
0
Доминик Шмид
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
0
L. Rotman
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Швейцария - Израиль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Тедди
Новости команд
Все
Швейцария
Израиль
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+