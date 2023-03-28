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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Эквадор
Австралия - Эквадор: обзор матча 28 марта 2023
Австралия
28.03.2023, вторник, 11:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Эквадор
16'
Б. Боррелло
51'
П. Эступиньян (П)
65'
В. Пачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Австралия - Эквадор
90'
Желтая карточка
М. Кайседо
88'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
А. Франко
85'
Желтая карточка
П. Эступиньян
77'
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Пресиадо
76'
Замена
М. Эстрада
️️️️
К. Родригес
Замена
Г. Куоль
️️️️
К. Гудвин
69'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
Б. Боррелло
69'
66'
Замена
А. Мена
️️️️
С. Мендес
66'
Замена
М. Ангуло
️️️️
Х. Сорноса
65'
ГОЛ! 1:2!
В. Пачо
Пас отдал
Х. Сорноса
Замена
М. Тильо
️️️️
К. Меткалф
63'
Замена
К. Роулес
️️️️
Т. Денг
62'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
К. Девлин
54'
Замена
Д. Бос
️️️️
А. Бехич
54'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Эступиньян
ГОЛ! 1:0!
Б. Боррелло
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
17
Кэмерон Девлин
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
11
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Хуниор Сорноса
АП
11
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Австралия
12
Эндрю Редмэйн
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
17
Кеану Баккус
ОП
0
Алекс Робертсон
ЦП
38
Авер Мабиль
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
21
Гаранг Куоль
ПВ
25
Джейсон Каммингс
ЦФ
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
0
Александер Альварадо
ЛВ
21
Марко Ангуло
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Гаучи
16
Бехич
8
Райт
2
Денг
2
Дегенек
8
Меткалф
17
Девлин
22
Ирвин
14
МакГри
23
Гудвин
11
Боррелло
3-4-1-1-1
1
Галиндес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
17
Пресиадо
20
Мендес
23
Кайседо
7
Эступиньян
21
Франко
10
Сорноса
11
Родригес
16
Бехич
5
Бос
5
Бос
16
Бехич
2
Денг
4
Роулес
4
Роулес
2
Денг
17
Девлин
13
О'Нил
13
О'Нил
17
Девлин
8
Меткалф
20
Тильо
20
Тильо
8
Меткалф
23
Гудвин
21
Куоль
21
Куоль
23
Гудвин
11
Боррелло
25
Каммингс
25
Каммингс
11
Боррелло
17
Пресиадо
14
Арреага
14
Арреага
17
Пресиадо
10
Сорноса
21
Ангуло
21
Ангуло
10
Сорноса
21
Франко
5
Сифуэнтес
5
Сифуэнтес
21
Франко
20
Мендес
15
Мена
15
Мена
20
Мендес
11
Родригес
11
Эстрада
11
Эстрада
11
Родригес
Остались в запасе
Австралия
Эквадор
12
Эндрю Редмэйн
ВР
3
Райан Стрейн
ПЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кеану Баккус
ОП
0
Алекс Робертсон
ЦП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
Главный тренер
Грэм Арнольд
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
0
Александер Альварадо
ЛВ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
12
Эндрю Редмэйн
ВР
3
Райан Стрейн
ПЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кеану Баккус
ОП
0
Алекс Робертсон
ЦП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
Остались в запасе
22
Александер Домингес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
0
Александер Альварадо
ЛВ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Австралия - Эквадор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
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Чемпионат мира, 3 тур
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