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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Турция - Хорватия
Турция - Хорватия: обзор матча 28 марта 2023
Турция
28.03.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Хорватия
20'
М. Ковачич
45+4'
М. Ковачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Турция - Хорватия
90'
+2
Замена
Л. Иванушец
️️️️
И. Перишич
84'
Замена
Л. Майер
️️️️
Л. Модрич
84'
Замена
П. Муса
️️️️
А. Крамарич
Замена
У. Найир
️️️️
Э. Унал
81'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Ундер
81'
69'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Замена
А. Гюлер
️️️️
О. Кекчю
67'
65'
Замена
Й. Юранович
️️️️
М. Пашалич
62'
Желтая карточка
Д. Ливакович
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Ковачич
Пас отдал
М. Пашалич
Замена
И. Юкшек
️️️️
Х. Чалханоглу
38'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Ковачич
Пас отдал
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
0
Мехмет Айдын
ПЗ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
9
Умут Найир
ЦФ
21
Барыш Йилмаз
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
13
Никола Влашич
АП
11
Петар Муса
ЦФ
3-4-2-1
1
Гюнок
4
Сеюнджу
3
Демирал
2
Челик
20
Кадиоглу
5
Озкан
6
Кекчю
10
Чалханоглу
7
Актюркоглу
7
Ундер
9
Унал
4-1-2-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
6
Шутало
2
Станишич
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
15
Пашалич
14
Перишич
9
Крамарич
10
Чалханоглу
16
Юкшек
16
Юкшек
10
Чалханоглу
6
Кекчю
8
Гюлер
8
Гюлер
6
Кекчю
9
Унал
9
Найир
9
Найир
9
Унал
7
Ундер
9
Тосун
9
Тосун
7
Ундер
10
Модрич
7
Майер
7
Майер
10
Модрич
15
Пашалич
22
Юранович
22
Юранович
15
Пашалич
14
Перишич
18
Иванушец
18
Иванушец
14
Перишич
9
Крамарич
11
Муса
11
Муса
9
Крамарич
Остались в запасе
Турция
Хорватия
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
0
Мехмет Айдын
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
12
Иво Грбич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
0
Мехмет Айдын
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЦФ
Остались в запасе
12
Иво Грбич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Турция - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Бурса Бююкшехир Беледие
Где смотреть матч:
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