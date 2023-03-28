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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Латвия
Уэльс - Латвия: обзор матча 28 марта 2023
Уэльс
28.03.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Латвия
41'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Латвия
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Х. Уилсон
90'
+4
Замена
О. Купер
️️️️
А. Рэмзи
90'
+2
82'
Замена
А. Савельевс
️️️️
А. Зюзинс
82'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Джеймс
73'
70'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
А. Цыганик
62'
Желтая карточка
А. Зюзинс
59'
Замена
А. Яунземс
️️️️
Я. Икаунекс
58'
Желтая карточка
А. Черномордис
46'
Замена
Р. Юрковскис
️️️️
В. Сорокинс
44'
Желтая карточка
В. Сорокинс
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
Д. Джеймс
41'
Желтая карточка
Х. Уилсон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
10
Оливер Купер
АП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Уорд
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
16
Моррел
3
Уильямс
10
Рэмзи
20
Джеймс
8
Уилсон
13
Мур
3-4-3
1
Штейнборс
3
Осс
5
Черномордис
2
Сорокинс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
11
Савалниекс
6
Тоберс
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
14
Цыганик
8
Уилсон
5
Кабанго
5
Кабанго
8
Уилсон
10
Рэмзи
10
Купер
10
Купер
10
Рэмзи
20
Джеймс
23
Бродхед
23
Бродхед
20
Джеймс
2
Сорокинс
13
Юрковскис
13
Юрковскис
2
Сорокинс
10
Икаунекс
16
Яунземс
16
Яунземс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
22
Савельевс
22
Савельевс
17
Зюзинс
14
Цыганик
8
Варславанс
8
Варславанс
14
Цыганик
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
Остались в запасе
Уэльс
Латвия
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
23
Нилс Пуринс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Нилс Пуринс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Уэльс - Латвия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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