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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Уругвай
Южная Корея - Уругвай: обзор матча 28 марта 2023
Южная Корея
28.03.2023, вторник, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Уругвай
51'
Х. Ин Бом
10'
С. Коатес
64'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Уругвай
Замена
Г. Чо
️️️️
Л. Джэ Сон
90'
+2
89'
Замена
М. Винья
️️️️
Д. Родригес
Желтая карточка
Л. Кан Ин
82'
64'
ГОЛ! 1:2!
М. Весино
61'
Замена
М. Аресо
️️️️
М. Гомес
61'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:1!
Х. Ин Бом
Пас отдал
К. Ли
51'
Замена
Д. Сон
️️️️
Ч. Ву-Ен
35'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Коатес
Пас отдал
Ф. Вальверде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Уругвай
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
Джун-Хо Сон
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
0
Диего Росси
ЛВ
19
Агустин Каноббио
ПВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
0
Матиас Аресо
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Хен У
2
Ли
4
Мин-Джэ
19
Ким Юнь-Квон
23
Та-Хван
5
Ву-Ен
6
Ин Бом
7
Сон
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
16
У-Джо
4-1-2-1-2
24
Родригес
24
Буэно
19
Коатес
22
Пикерес
5
Угарте
8
Вальверде
5
Весино
21
Торрес
18
Гомес
20
Родригес
5
Ву-Ен
13
Сон
13
Сон
5
Ву-Ен
10
Джэ Сон
9
Чо
9
Чо
10
Джэ Сон
20
Родригес
17
Винья
17
Винья
20
Родригес
21
Торрес
19
Каноббио
19
Каноббио
21
Торрес
18
Гомес
0
Аресо
0
Аресо
18
Гомес
Остались в запасе
Южная Корея
Уругвай
12
Бом-Гын Сон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
0
Диего Росси
ЛВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
0
Диего Росси
ЛВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Южная Корея - Уругвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
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