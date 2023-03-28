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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Румыния - Беларусь
Румыния - Беларусь: обзор матча 28 марта 2023
Румыния
28.03.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 2 тур
2 : 1
Завершен
Беларусь
17'
Н. Станчу
19'
А. Буркэ
86'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Беларусь
86'
ГОЛ! 2:1!
В. Морозов
Пас отдал
В. Климович
85'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
Ю. Ковалев
77'
Замена
В. Морозов
️️️️
И. Бахар
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
Д. Алибек
77'
Замена
М. Марин
️️️️
Н. Станчу
77'
Желтая карточка
О. Попеску
74'
Желтая карточка
А. Чикелдэу
66'
Замена
О. Попеску
️️️️
Д. Ман
65'
Замена
А. Добре
️️️️
О. Морутан
65'
64'
Замена
В. Климович
️️️️
Е. Яблонский
63'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
Желтая карточка
Н. Станчу
62'
55'
Желтая карточка
М. Эбонг
49'
Желтая карточка
В. Малькевич
46'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
В. Хващинский
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Т. Балуцэ
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Буркэ
Пас отдал
Р. Марин
19'
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
20
Деннис Ман
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
15
Раул Опруц
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
0
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
17
Октавиан Попеску
ЛВ
7
Дариус Олару
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
23
Деян Сореску
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Беларусь
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Артем Макавчик
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
0
Никита Степанов
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
18
Кирилл Капленко
ЦП
8
Денис Гречихо
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
18
Владислав Морозов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Раду
4
Маня
3
Дрэгушин
15
Буркэ
6
Балуцэ
18
Марин
10
Станчу
21
Морутан
20
Ман
15
Опруц
7
Алибек
3-1-4-1-1
12
Плотников
20
Волков
6
Хадаркевич
18
Малькевич
8
Селява
19
Ковалев
14
Яблонский
10
Бахар
7
Быков
9
Эбонг
0
Хващинский
7
Алибек
9
Тэнасе
9
Тэнасе
7
Алибек
10
Станчу
6
Марин
6
Марин
10
Станчу
6
Балуцэ
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
6
Балуцэ
21
Морутан
14
Добре
14
Добре
21
Морутан
20
Ман
17
Попеску
17
Попеску
20
Ман
0
Хващинский
4
Юзепчук
4
Юзепчук
0
Хващинский
19
Ковалев
8
Гречихо
8
Гречихо
19
Ковалев
14
Яблонский
21
Климович
21
Климович
14
Яблонский
10
Бахар
18
Морозов
18
Морозов
10
Бахар
Остались в запасе
Румыния
Беларусь
2
Андрей Рацу
ПЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Артем Макавчик
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
0
Никита Степанов
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
18
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
1
Флориан Ницэ
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Остались в запасе
12
Андрей Кудравец
ВР
0
Артем Макавчик
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
0
Никита Степанов
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
18
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Румыния - Беларусь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
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