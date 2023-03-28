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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Боливия
Саудовская Аравия - Боливия: обзор матча 28 марта 2023
Саудовская Аравия
28.03.2023, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Боливия
44'
С. Аль-Давсари (П)
13'
М. Морено
68'
К. Альгараньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Боливия
90'
+3
Желтая карточка
Х. Чура
90'
+3
Желтая карточка
М. Морено
90'
+1
Замена
Х. Чура
️️️️
Р. Фернандес
Замена
Х. Аль-Монассар
️️️️
М. Канно
85'
Замена
А. Камара
️️️️
Х. Асири
85'
Замена
Ф. Аль-Сагур
️️️️
С. Аль-Ганнам
76'
Замена
Х. Асири
️️️️
С. Аль-Давсари
76'
Желтая карточка
М. Канно
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
К. Альгараньяс
Пас отдал
Х. Кинтерос
65'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Д. Бехарано
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
С. Аль-Шехри
64'
Замена
Ф. Аль-Бурайкан
️️️️
А. Аль-Биши
64'
Желтая карточка
М. аль-Уваис
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Аль-Давсари
44'
43'
Желтая карточка
Х. Кинтерос
19'
Желтая карточка
Д. Бехарано
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
0
Ахмед Шарахили
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
0
Абдулазиз Аль-Биши
ЦП
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
22
Данни Бехарано
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Саудовская Аравия
1
Осама Аль-Мермеш
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ЦЗ
15
Закария Хавсави
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
0
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
25
Хайтам Асири
ЦФ
0
Аруне Камара
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
0
Фаxад Аль-Рашиди
ЦФ
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
15
Габриэль Вильямиль
ЦЗ
16
Борис Кеспедес
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
4-3-1-2
21
аль-Уваис
6
Аль-Давсари
4
Аль-Амри
0
Шарахили
2
Аль-Ганнам
15
аль-Хаибари
23
Канно
0
Аль-Биши
10
Аль-Давсари
11
Аль-Шехри
19
Аль-Хамдан
3-1-2
23
Вискарра
5
Хусино
2
Кинтерос
17
Фернандес
22
Бехарано
9
Морено
7
Мигелито
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Сагур
2
Аль-Сагур
2
Аль-Ганнам
23
Канно
0
Аль-Монассар
0
Аль-Монассар
23
Канно
10
Аль-Давсари
25
Асири
25
Асири
10
Аль-Давсари
Асири
0
Камара
0
Камара
Асири
0
Аль-Биши
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
0
Аль-Биши
11
Аль-Шехри
0
Аль-Рашиди
0
Аль-Рашиди
11
Аль-Шехри
22
Бехарано
16
Кеспедес
16
Кеспедес
22
Бехарано
17
Фернандес
19
Чура
19
Чура
17
Фернандес
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Боливия
1
Осама Аль-Мермеш
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Закария Хавсави
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Главный тренер
Эрве Ренар
12
Рубен Кордано
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
15
Габриэль Вильямиль
ЦЗ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
1
Осама Аль-Мермеш
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Закария Хавсави
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
15
Габриэль Вильямиль
ЦЗ
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Саудовская Аравия - Боливия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
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